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كتائب المجاهدين: استهدفنا مقر القيادة والسيطرة لقوات الاحتلال في محور نتساريم بعدد من صواريخ حاصب

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

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