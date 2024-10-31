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مصادر فلسطينية: 50 شهيدا في اقل من 24 ساعة في شمالي القطاع وفي مدينة غزة

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

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