الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: 75 شهيدا وعشرات المصابين بقصف للاحتلال على القطاع منذ صباح اليوم

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :