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مصادر فلسطينية: شهداء ومصابون اثر استهداف الاحتلال احد المنازل في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

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