السيد الحوثي: العدو يسعى لتهجير الفلسطينيين عبر ممارسة أبشع الجرائم

العالم - اليمن

وقال السيد الحوثي في كلمة القاها مساء الخميس ان العدو "الإسرائيلي" ارتكب هذا الأسبوع أكثر من 25 مجزرة استشهد وجرح فيها ما يزيد على 1400 فلسطيني.

واضاف ان العدو "الإسرائيلي" مستمر في جرائم الإبادة الجماعية التي يستهدف بها الشعب الفلسطيني في كل أنحاء قطاع غزة وبشكلٍ أكثر شمال قطاع غزة.

وتابع انه على مدى 4 أسابيع هناك أكثر من 1200 شهيد من غير الجرحى شمال قطاع غزة .

وصرح السيد الحوثي ان العدو "الإسرائيلي" يسعى إلى تنفيذ مخطط جنرالاته المجرمين وضباطه الدمويين بهدف إخلاء شمال قطاع غزة من السكان بشكلٍ كامل.

وقال ان العدو "الإسرائيلي" يسعى لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة بدءا بشمال القطاع عبر ممارسة أبشع الجرائم في الاستهداف بالإبادة الجماعية.

وصرح قائد حركة انصار الله ان العدو الإسرائيلي يعمل على إنهاء كل الخدمات الطبية شمال غزة من خلال استهدافه للمستشفيات وللكوادر فيها مضيفا ان جرائم العدو الإسرائيلي ضد الأسرى والمخطوفين هي من أبشع الجرائم ولربما لا مثيل لها أبدا في كل السجون والمعتقلات في أنحاء العالم.

وقال ان الاعتداء على أسرى فلسطينيين من بينهم القيادي البارز في حركة فتح مروان البرغوثي ورفاقه يوضح أن العدو الإسرائيلي يستهدف كل أبناء الشعب الفلسطيني.

وصرح ان القوانين في تسمية العدو عادة ما تكون صيغة عدوانية ظالمة، يسميها قانونا وهي تصادر حقوقا أو تقرر اعتداء أو جريمة معينة مضيفا ان العدو أصدر قانون الحظر لوكالة الأونروا مع أنها تابعة للأمم المتحدة وأنشطتها إنسانية بشكل واضح ومعروفة لدى العالم أجمع.

وقال السيد الحوثي ان العدو وصل إلى توصيف تقديم الغذاء والخدمات الطبية والتعليمية للأطفال والنساء من أبناء الشعب الفلسطيني بالأنشطة الإرهابية وان ما يقوم به العدو من إبادة جماعية وقتل لآلاف الأطفال والنساء وتجويع للملايين وتعذيب للمختطفين فهو يطلق عليها "ممارسات عادلة".

واكد ان الموقف الأمريكي يعمل على تجميل جرائم العدو الصهيوني من خلال توصيفه لحرب الإبادة بأنها "دفاع عن النفس" وقال ان معاناة الشعب الفلسطيني تعظم مع دخول فصل الشتاء نتيجة انعدام وسائل التدفئة ومتطلبات الحياة الضرورية.

وقال السيد الحوثي ان الجرائم الصهيونية تطال الضفة الغربية والمقدسات الإسلامية وفي المقدمة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك مضيفا ان العدو يُعِد لحفل تخرج مجموعة من جنوده المجرمين في ساحة حائط البراق، وهذه خطوة إجرامية تستفز من بقي في قلبه مثقال ذرة من الانتماء للإسلام.

وتابع ان العدو الإسرائيلي يستخدم في لبنان الأسلوب الإجرامي نفسه في قطاع غزة بالتدمير الشامل للقرى والبلدات واستهداف من فيها من السكان.

وقال قائد حركة انصار الله ان استهداف العدو الإسرائيلي لوسائل الإعلام والصحفيين يهدف لحجب الحقيقة عن أنظار العالم.

وصرح انه بغض النظر عن حجم الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران فهو انتهاك للسيادة، واعتداء بكل ما تعنيه الكلمة مضيفا ان العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران محاولة من العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي على فرض معادلة الاستباحة لأمتنا.

وقال السيد الحوثي ان معادلة الاستباحة يراد لها أن يضرب العدو الإسرائيلي أينما شاء وأراد في أي بلد مسلم، وألا يرد عليه أي بلد استُهدِف.

وصرح انه حتى فيما يشترطه العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار يريد أن يفرض معادلة أن يكون مستبيحا لبلدان وشعوب أمتنا بكلها وقال ان العدو الإسرائيلي يريد ألا يكون لأي بلد من بلدان أمتنا أي استقلالية ولا حرية ولا سيادة.

واضاف السيد الحوثي ان العدوان الإسرائيلي على إيران استهدف منشآت عسكرية وانتهك السيادة الإيرانية ونتج عن ذلك 4 شهداء، ودم المسلمين ليس رخيصا.

وتابع ان معادلة الاستباحة التي يسعى لها العدو الإسرائيلي هي معادلة جائرة وظالمة وباطلة، وفي نفس الوقت تشكل خطورة على أمتنا الإسلامية .

وقال السيد الحوثي انه عندما تقبل الأمة بمعادلة الاستباحة لها فهذا امتهان للكرامة وإذلالٌ ما بعده إذلال.

وصرح ان الأمريكي طلب عدم الرد من الجمهورية الإسلامية على الاستباحة وعلى الانتهاك للسيادة وعلى إسالة الدم الإيراني وان الغرب على نفس المنهج الأمريكي يطلب من إيران عدم الرد، وهذا ما يريدونه من كل البلدان في هذه المنطقة كما قلنا.

وشدد السيد الحوثي ان معادلة الاستباحة لا ينبغي أبدا أن تقبل بها أي دولة مسلمة أو عربية أو حرة في العالم وقال انه من الوقاحة أن يطلب الأمريكي والدول الأوروبية من الجمهورية الإسلامية في إيران عدم الرد على العدوان الإسرائيلي.

وتابع ان الأمريكي يعمل على فرض معادلة عدم الرد من قبل البلدان العربية والإسلامية تجاه الاعتداءات الإسرائيلية، وكل حرّ في العالم لن يقبل بهذه المعادلةز

وقال ان الرؤية الأمريكية تجاه كل العرب أن تكون بلدانهم مستباحة للإسرائيلي وليس هناك استثناءات لأيّ بلد عربي.

وواضاف ان إدانة الكثير من الدول للعدوان الإسرائيلي على إيران جيدة، لأن الاعتداء تأسيس لمعادلة يريدون تثبيتها على الجميع بلا استثناء.

وقال السيد الحوثي ان البعض من الدول العربية لم تصدر حتى الآن إدانة واضحة تجاه ما يعمله العدو الإسرائيلي في فلسطين مضيفا ان الأمريكي الذي يطلب من إيران عدم الرد وألَّا تسيء الفهم وأن تقبل بالاعتداءات الإسرائيلية دون رد فهو يريد هذا من كل أمتنا.

وشدد ان الأمريكي شريك أساسي في العدوان على قطاع غزة ومحاولة تضييع الحق الفلسطيني لصالح العدو الإسرائيلي.

وقال السيد الحوثي ان الأمريكي يتحرك مع العدو الإسرائيلي ضمن معتقد موحد وأهداف واحدة ومشروع وبرنامج واحد مضيفا ان الحرب أمريكية وغربية وإسرائيلية لاستهداف أمتنا بشكل عام.

وتابع ان المجهود الأمريكي الداعم للعدو الإسرائيلي هو الأكثر حتى مما يمتلكه الإسرائيلي.

وصرح ان الترسانة العسكرية التي يعتمد عليها العدو الإسرائيلي لتنفيذ جرائمه وعدوانه هي من الأمريكي مضيفا ان الأمريكي لا يقدم القنابل والصواريخ للإسرائيلي فحسب بل يصنع قنابل قوية خصيصا لتدمير المدن وقتل المدنيين.

وقال ان العدو الإسرائيلي وفق تقاريره يعتمد على التمويل المالي واللوجستي الأمريكي على مدى عام بنسبة 75% من الخدمات اللوجستية مضيفا ان الكلفة كبيرة على العدو الإسرائيلي نتيجة العمليات العدوانية بمستواها الكثيف، لكنه يحظى بالدعم الأمريكي والغربي.

وتابع ان الأمريكي يشترك بخبرائه، وله دور في التخطيط والإشراف على كثير من العمليات الإسرائيلية إلى جانب الدعم الاستخباراتي بكل أشكاله.

وقال السيد الحوثي ان الأمريكي يعمل في لبنان على محاولة إثارة الفتنة الداخلية والتحريض ضد حزب الله .

وصرح ان الأمريكي يوظف قواعده العسكرية في المنطقة وانتشاره في البحر لخدمة العدو الإسرائيلي وللضغط لصالحه.

وشدد ان صمود الشعب الفلسطيني بعد كل ما قد مضى من عدوان هائل ووحشي وحصار وتجويع هو عظيم جدا وخارج حسابات العدو الإسرائيلي والأمريكي.

وقال انه لم يكن يتصور الأمريكي والإسرائيلي أن يصمد المجاهدون ويواصلوا القتال في سبيل الله بكل بسالة وثبات وتماسك وفاعلية.

واضاف ان عمليات كتائب القسام شهدت تطورا نوعيا ملحوظا في تكتيك المجاهدين وتنكيلهم بالعدو الإسرائيلي وانتخاب الأهداف.

وتابع انه لا تكاد تخلو عملية من عمليات المجاهدين في غزة في الفترة الأخيرة من التأثير المباشر على العدو الإسرائيلي والنكاية به.

يتبع..