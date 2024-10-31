الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: الاميركي طلب عدم الرد من الجمهورية الاسلامية على الاستباحة وعلى الانتهاك للسيادة وعلى اسالة الدم الايراني

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :