السفيرة الامريكية تحرض للقضاء على حزب اللّه.. فجائها الرد سريعا !!

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على قاعدة إن لم تستح فافعل ما شئت تسير السفيرة الأميركية في لبنان "ليزا جونسون" وبكل وقاحة تحرض ما يسمون بالسياديين بتنفيذ ما عجز عنه العدو الصهيوني في القضاء نهائيّا على حزب اللّه.

ورأى الباحث السياسي اللبناني، محمد عبيد، أنه "بعد العجز الاسرائيلي في الميدان وعن تحقيق اي من الاهداف التي وضعها الاسرائيلي فانه من الطبيعي أن يلجأ شريكه الاساسي في الجرائم اي الامريكي الى ما لديه من وسائل اخرى لمحاولة تحقيق اي من الاهداف"



ما ذكرته صحيفة الأخبار سلّط الضوء على نشاطات السفيرة الأميركية في غرف السفارة المغلقة في عوكر من تخطيط وتجييش لإثارة الفتن والنعرات المذهبية بين النازحين الشيعة جرّاء العدوان الصهيوني وأبناء المناطق التي نزحوا اليها.

وقال الصحافي والمحلل السياسي اللبناني، واصف عواضة، "بكل صراحة الحرب الدائرة علينا هي حرب امريكية وبادارة امريكية وبتنفيذ اسرائيلي فالذلك لا نستغرب موقف السفيرة الامريكية، ما نستغربه ان السفراء في لبنان للاسف الشديد يصرحون بما يشاؤون من دون ان تتوجه اليهم اي ملاحظة وهذه مشكلة مزمنة في لبنان".



السفيرة الأميركية ووفقًا لما ذكرته صحيفة الأخبار بدأت بالحديث عن هزيمة حزب اللّه والتحضير لمرحلة ما بعد الحرب، لكنّ الردّ على أحلامها جاءها من أمين عام حزب اللّه الشيخ نعيم قاسم الذي قال في كلمته مساء الاربعاء أن السفيرة الامريكية تجول على بعض القوى المعارضة وتحاول ان تبشرهم بان المقاومة مدمرة وان القيادة قتلت، أقول لها لن تري انت ومن معك اي هزيمة للمقاومة حتى في الاحلام، بل سترين هزيمة اسرائيل وهزيمتكم ان شاء الله.

