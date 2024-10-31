الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: الأميركي لا يقدم القنابل والصواريخ للإسرائيلي فحسب بل يصنع قنابل قوية خصيصا لتدمير المدن وقتل المدنيين

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :