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السيد الحوثي: الأميركي يشترك بخبراته وله دور في التخطيط والاشراف على كثير من العمليات الإسرائيلية الى جانب الدعم الاستخباري بكل أشكاله

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

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