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السيد الحوثي: صمود الشعب الفلسطيني بعد كل ما قد مضى من عدوان هائل ووحشي وحصار وتجويع هو عظيم جدا وخارج حسابات العدو

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

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