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السيد الحوثي: لم يكن يتصور الاميركي والاسرائيلي ان يصمد المجاهدون ويواصلوا القتال بكل بسالة وثبات وتماسك وفاعلية

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

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