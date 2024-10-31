الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: بقية الفصائل الفلسطينية المجاهدة في غزة تواصل عملياتها مع كتائب القسام في جو أخوي وتنسيق وتعاون يعبر عن الصمود والتماسك

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :