مراسل العالم: 30 شهيدا في البقاع الغربي وتجدد التهديدات لقصف المزيد

العالم - خاص العالم

مع استمرار الغارات، يكثّف الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء في لبنان حيث شملت اليوم الخميس أكثر من عشر قرى في جنوب لبنان بالإضافة إلى قرى في البقاع.

وجدّد الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس شرقي لبنان لليوم الثاني على التوالي، محددًا مسارات معينة للنازحين لكي يغادروا مدينة بعلبك.

هذا وتم انتشال 8 شهداء بينهم طفلين و4 نساء من داخل المنزل المكون من طابقين والذي تم تدميره بشكل كامل بفعل العدوان الصهيوني الذي استهدف بلدة بدنايل، مؤكدا ان الموقع المستهدف لم يكن ضمن التهديدات الاسرائيلية.

وارتكب العدو الاسرائيلي مجزرتين ايضا مساء الاربعاء في بلدتي سحمر وبيت صليبي راح ضحيتها أكثر من 30 شخصا بفعل غارات همجية شنتها طائرات الاحتلال الصهيوني على البلدتين.

وتواصل فرق الانقاذ أعمال البحث عن جثامين للشهداء ورفع الانقاض، منوها الى ان المناطق التي استهدفها العدو الصهيوني مناطق سكنية بامتياز، وليس هناك اي سلاح او اي منصة لاطلاق الصواريخ كما يدعي الجيش الاسرائيلي.

وتتعرض بعلبك، التي تعتبر من كبرى مدن البقاع، ومحيطها لقصف شبه يومي منذ نحو شهر، وتعرّضت أطراف المدينة وقرى عديدة مجاورة لها لقصف اسرائيلي عنيف مساء الاثنين الماضي، أدى إلى استشهاد نحو 60 مواطناً على الأقل، وفق وزارة الصحة اللبنانية.