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السيد الحوثي:عملية الدهس تمث اختراقا كبيرا للمنظومة الأمنية للعدو لأنها استهدفت وحدة التجسس التي فشلت في اكتشاف العملية وحماية نفسها

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

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