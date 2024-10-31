الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه خاصة في استعادة أسراه دون صفقة تبادل

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :