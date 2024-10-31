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السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي في عدوانه البري على لبنان عجز بشكل واضح عن الاختراق الميداني بالرغم من الغطاء الناري الهائل

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

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