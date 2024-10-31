الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
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السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي يخشى من تحقق وعد شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصرالله بأن يشاهد العالم بالبث المباشر احتراق آليات العدو

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

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