الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: المسيّرات الانقضاضية اصبحت تؤرق العدو وتقلقه الى درجة انهم اعترفوا بعجزهم عن منعها من التحليق باجواء فلسطين لاكثر من ساعة

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :