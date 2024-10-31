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السيد الحوثي: عمليات حزب الله تفرض على ملايين الصهاينة المعتصبين ان يمضوا أكثر وقتهم في الملاجئ في خوف ورعب دون ان يهنأوا بالحياة

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

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