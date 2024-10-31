الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
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السيد الحوثي: الموقف الصحيح الذي يجدي ويفيد في الدنيا والاخرة وله افق واضح لزوال الكيان الصهيوني هو مواجهة العدو ومحاربته مشروعة

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

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