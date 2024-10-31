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مراسل العالم: قصف يستهدف قاعدة الجيش الاميركي في حقل العمر النفطي بالريف الشرقي لدير الزور في سوريا

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

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