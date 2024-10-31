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قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء سلامي: عدونا صغير وبلا امتداد وسينهار قريبا
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قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء سلامي للصهاينة: إخترتم طريق الزوال وخسرتم كل وجودكم بفضل عدم أخذكم العبرة من التاريخ
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قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء سلامي: "إسرائيل" وصلت الى مرحلة الإنهيار وهي تتصرف في هذه الأيام كالأعمى دون أية قواعد وترتكب كل جريمة
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قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء سلامي خاطبا الصهاينة: إعلموا إننا سنقدم لـ"إسرائيل" ردا لا يمكن تصوره
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قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء سلامي: "الاسرائيليون" يتصورون انهم باطلاقهم بضعة صواريخ سيتمكنون من تغيير التاريخ
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قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء سلامي مخاطبا الصهاينة: لا مكان لكم تفرون إليه فقد أخطأتم هذه المرة ايضا وستتذوقون طعم الرد
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قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء سلامي مخاطبا الصهاينة: أنتم شجرة بلا جذور
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مصادر طبية: 89 شهيدا بغارات للإحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم 75 منهم شمالي القطاع
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مراسل العالم: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على مدينة القصير بحمص السورية الى 6 شهداء و10 إصابات
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7 شهداء وإصابات بقصف الإحتلال منزلين شمال النصيرات بقطاع غزة
مصادر لبنانية: الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت في اجواء صيدا والجنوب
الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش
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الیمن
مصر
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.