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المقاومة الإسلامية في لبنان: مجاهدونا استهدفوا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في أطراف الحي الشرقي لبلدة الخيام بصاروخ نوعي

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

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