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7 شهداء وإصابات بقصف الإحتلال منزلين شمال النصيرات بقطاع غزة

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

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