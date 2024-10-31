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مراسل العالم: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على مدينة القصير بحمص السورية الى 6 شهداء و10 إصابات

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

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