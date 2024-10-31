الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر طبية: 89 شهيدا بغارات للإحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم 75 منهم شمالي القطاع

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :