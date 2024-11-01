ميقاتي: الإحتلال يرفض الحلول المقترحة ويصر على نهج القتل والتدمير

العالم - بانوراما

ميقاتي نفى أن تكون واشنطن قد طلبت من بيروت إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد.



موقف ميقاتي يأتي بعد تصريحات مصدر سياسي لبناني كبير ودبلوماسي رفيع المستوى، جاء فيها أن المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين طلب من لبنان هذا الأسبوع إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع "إسرائيل".



في المواقف ايضا قال رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "إسرائيل"أهدرت أقله منذ أيلول /سبتمبر الفائت أكثر من فرصة محققة لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 .



وشدد بري على التزام لبنان بتنفيذ القرار باعتباره الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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