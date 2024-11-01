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ميقاتي: الإحتلال يرفض الحلول المقترحة ويصر على نهج القتل والتدمير

ميقاتي: الإحتلال يرفض الحلول المقترحة ويصر على نهج القتل والتدمير
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه، إعتبار رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ان التصريحات الاسرائيلية تؤكد العناد برفض الحلول المقترحة والاصرار على القتل، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته التاريخية.

العالم - بانوراما

ميقاتي نفى أن تكون واشنطن قد طلبت من بيروت إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد.

موقف ميقاتي يأتي بعد تصريحات مصدر سياسي لبناني كبير ودبلوماسي رفيع المستوى، جاء فيها أن المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين طلب من لبنان هذا الأسبوع إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع "إسرائيل".

في المواقف ايضا قال رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "إسرائيل"أهدرت أقله منذ أيلول /سبتمبر الفائت أكثر من فرصة محققة لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 .

وشدد بري على التزام لبنان بتنفيذ القرار باعتباره الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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