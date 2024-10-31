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قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء سلامي مخاطبا الصهاينة: لا مكان لكم تفرون إليه فقد أخطأتم هذه المرة ايضا وستتذوقون طعم الرد

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

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