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قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء سلامي: "الاسرائيليون" يتصورون انهم باطلاقهم بضعة صواريخ سيتمكنون من تغيير التاريخ

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

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