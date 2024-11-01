مراقبون: مواقف نتنياهو مسرحيات تهدف لإطالة أمد العدوان

العالم - خاص بالعالم

جملة من المواقف شهدتها الساعات الماضية:فبعد الحديث عن طلب اميركي من لبنان بإعلان وقف لاطلاق النار من جانب واحد.

نفى رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي تلك التقارير ،لافتا الى ان التصريحات الاسرائيلية تؤكد العناد برفض الحلول المقترحة والاصرار على القتل، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته التاريخية.



موقف ميقاتي يأتي بعد تصريحات مصدر سياسي لبناني كبير ودبلوماسي رفيع المستوى، جاء فيها أن المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين طلب من لبنان هذا الأسبوع إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل.



في المواقف ايضا قال رئيس مجلس النواب نبيه بري ان إسرائيل أهدرت أقله منذ أيلول /سبتمبر الفائت أكثر من فرصة محققة لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار الف وسبعمئة وواحد.

بري شدد على التزام لبنان بتنفيذ القرار باعتباره الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة دون اي تعديل او اضافات مركبة يريدها الاحتلال الاسرائيلي.



وبحث مبعوثا البيت الأبيض آموس هوكستين وبريت ماكغورك في الكيان الإسرائيلي في حل سياسي في لبنان وسبل التوصل إلى وضع حد للنزاع في غزة، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الأميركية.



لكن الوقائع والمواقف تؤكد ان كل ما يصدر عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ما هي الا مسرحيات، بينما يصر على إكمال مشروعه التدميري في لبنان وتحقيق أحلامه البعيدة في رسم خارطة جديدة للمنطقة، لا تبدو قريبة التحقق مع الضربات الموجعة التي يتلقاه جيشه على يد حزب الله في جنوب لبنان.

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