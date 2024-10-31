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قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء سلامي خاطبا الصهاينة: إعلموا إننا سنقدم لـ"إسرائيل" ردا لا يمكن تصوره

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

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