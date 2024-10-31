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قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء سلامي: "إسرائيل" وصلت الى مرحلة الإنهيار وهي تتصرف في هذه الأيام كالأعمى دون أية قواعد وترتكب كل جريمة

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

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