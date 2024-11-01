تفاصيل استهداف مجمع الإمام الحسين(ع) بغارة اسرائيلية على صور

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن مجمع الإمام الحسين (ع)، عادة ما يقام فيه مراسم عاشوراء وتجمعات إجتماعية ودينية، بالإضافة إلى انه يعتبر معلم من معالم مدينة صور الدينية.

ونوه مراسلنا إلى أن هذا الإستهداف الإسرائيلي للمجمع أتى دون سابق إنذار، لافتا أنه تم التعود سابقا على أنه عندما يكون هنالك قصف لمدينة صور او غارات عليها ، لافتا إلى أن جيش الإحتلال الإسرائيلي كان يوجّه إخطاراً من قبله، إلا أن هذه الغارة كانت مباغتة وكان بعض المواطنين يتجولون داخل هذه المدينة لتفقد منازلهم بعد يومين أو أكثر من استهدافها وكان هناك استهداف سابق للمدينة يوم أمس من خلال استهداف الطواقم الطبية والصحية.

ولفت مراسلنا إلى أن هذا يدل على أن الإحتلال الإسرائيلي ليس لديه سوى الأهداف المدنية والمقامات والأماكن الدينية التي بدأ يلجأ إلى ضربها وقصفها لتدميرها في مسعى منه للضغط على أبناء المنطقة وأبناء مدينة صور وأبناء المناطق التي تستهدف فيها هكذا اماكن.

وقال مراسلنا أن سيارات الإسعاف هرعت الى هذا المكان ولا يوجد معلومات فيما اذا كان هناك ضحايا شهداء او جرحى.

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