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قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء سلامي للصهاينة: إخترتم طريق الزوال وخسرتم كل وجودكم بفضل عدم أخذكم العبرة من التاريخ

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

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