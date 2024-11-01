العالم - خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم في ملعب"سهند" ملقية الضوء على مباراة جمعت بين فريقي جمعية الرواديد وخدمة المنبر الحسيني والناشطين الإعلاميين في إطار هذه الحملة الواسعة لدعم الشعب الفلسطيني واللبناني.

ولفت مراسلنا إلى أنه خلال هذه الحملة تبرع النساء الإيرانيات بمجوهراتهن لدعم الشعبين اللبناني والفلسطيني وكل بشاكلتهن يقمن بشكل ما بدعم هذا الشعب المظلوم الشعب الفلسطيني منوها أن هذا التضامن من قبل الشعب الايراني يبعث برسالة مهمة إلى العالم، وهي أن الشعب الايراني قد وحّد كلمته في دعم الحالات الانسانية والمضطهدين.

يذكر أنه"بعد خطاب الإمام الخامنئي الذي قال فيه: "لا بد من دعم المقاومة"، انطلقت حملة "إيران المتعاطفة" في جميع أنحاء البلاد.



في هذه الحملة، يساهم الشعب بكل ما في وسعهم، من المدخرات والأموال والتبرعات الصغيرة والكبيرة. كل ذلك لدعم النازحين في فلسطين ولبنان. تظهر هذه الحملة روح التعاطف والثبات السائدة بين الإيرانيين.

إن هذا التضامن ونكران الذات من قبل الشعب الإيراني يبعث برسالة مهمة إلى العالم وهي أن الشعب الإيراني قد وحَّدت كلمتَه في دعم الحالات الإنسانية والمضطهدين.

إن حملة "إيران المتعاطفة" ليست مجرد حملة جمع المساعدات المالية بل هي رسالة المقاومة والصمود لكل من يناضل ضد المصاعب والأزمات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...