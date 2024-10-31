الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وسائل إعلام إسرائيلية: نحو 24 ألف تهديد جوي أطلق على "إسرائيل" منذ بداية الحرب من كل الجبهات

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :