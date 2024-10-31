الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

طهران تستدعي القائم بالاعمال الالماني لديها احتجاجا على قرار وزير خارجية المانيا بحرمان المواطنين الايرانيين والالمان من الخدمات القنصلية

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :