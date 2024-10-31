انتخاب "المشهداني" رئيساً لمجلس النواب العراقي...من هو الرئيس الجديد?

العالم-العراق

وانتخب مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الخميس 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، محمود المشهداني رئيساً له، بعد حسم الجولة الثانية من عملية التصويت لصالحه.

وحصل محمود المشهداني على 182 صوتاً في الجولة الثانية من التصويت لرئاسة المجلس، متفوقاً على منافسه سالم العيساوي الذي نال 42 صوتاً، بينما تم إلغاء 39 ورقة اقتراع كأصوات باطلة.

وخاض أربعة مرشحين التنافس على منصب رئيس المجلس وهم : سالم العيساوي، ⁠وطلال الزوبعي، ⁠ومحمود المشهداني، ⁠وعامر عبد الجبار.

من هو الرئيس الجديد

محمود داود سلمان موسى المشهداني (20 أيار 1948)، سياسي وبرلماني عراقي، كان أول رئيس للبرلمان العراقي بعد الغزو الأمريكي للبلاد، وترأس مجلس النواب العراقي من عام 2006 إلى عام 2009 كما انتخب رئيسا للاتحاد البرلماني العربي عام 2008.

حياته

ولد في بغداد عام 1948 وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيها، والتحق بكلية الطب عام 1966 وحصل على البكالوريوس من كلية الطب وتخرج برتبة ملازم أول طبيب عام 1972، وعمل كطبيب في الجيش العراقي.

شارك المشهداني في العملية السياسية بعد عام 2003، فهو أول رئيس لمجلس النواب بعد سقوط حكم النظام الديكتاتوري السابق، وكان رئيسًا للمكتب السياسي لمنظمة الدعوة والإرشاد وشارك عضوا في تأسيس مجلس الحوار الوطني عام 2004 كما انتخب عضوا في لجنة صياغة الدستور في العام نفسه.

نشاطه السياسي

في 17 كانون الأول 2008 أعلن أنه سيستقيل من منصبه بسبب الفوضى التي اندلعت في البرلمان بين المشرعين المختلفين في وجوب إطلاق سراح الصحفي "منتظر الزيدي" من السجن بعد أن ألقى "حذاءه" على الرئيس الامريكي الاسبق جورج دبليو بوش في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء نوري المالكي، وقبل البرلمان العراقي استقالته في 23 كانون الأول.