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الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد الشهداء الى 2867 والجرحى الى 13047 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

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