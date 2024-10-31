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متحدث جيش الاحتلال: تم تفعيل التنبيهات بعد رصد اهداف جوية مشبوهة عبرت من لبنان ويتم تتبع الاهداف وما زال الحدث مستمرا

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

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