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المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لقوات الاحتلال الاسرائيلي في مستوطنة المطلة بصلية صاروخية

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

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