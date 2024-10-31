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غرفة عمليات المقاومة التابعة لحزب الله: إسقاط 3 مسيّرات من طراز "هرمز 450" ومسيرتين من طراز "هرمز 900"

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

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