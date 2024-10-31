الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الإعلام العبري يعلن تفعيل الدفاعات الجوية في "إيلات" جنوب فلسطين المحتلة

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :