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الأنروا: جرافات إسرائيلية ألحقت اضرارا بمكتبنا في مخيم نورشمس بالضفة

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

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