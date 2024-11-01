الهجوم السابع.. المقاومة في العراق تعلن ضرب هدف حيوي جنوب فلسطين المحتلة بالطيران المسير

العالم-العراق

وقالت في بيان "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء الخميس 31 أكتوبر 2024، هدفا حيوياً في جنوب الأراضي المحتلة".

وأضافت "المقاومة الاسلامية في العراق" أن عملية الاستهداف تمت بالطيران المسير.

وأفادت في البيان بأن الهجوم الأخير هو السابع الذي شنته يوم الخميس.

وأكدت "المقاومة الإسلامية" استمرار عملياتها بوتيرة متصاعدة.

وتؤكد "المقاومة الاسلامية في العراق" بشكل متكرر استهداف مواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وفي لبنان.