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صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بإصبع الجليل شمال فلسطين المحتلة

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

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