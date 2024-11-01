الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤
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3 غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

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