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زوارق الإحتلال الإسرائيلي تستهدف بنيرانها شواطئ المحافظة الوسطى في قطاع غزة

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

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