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المقاومة العراقية: هاجمنا بالطيران المسير هدفا حيويا بالجولان المحتل للمرة الثانية

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

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