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المقاومة العراقية تهاجم للمرة الثانية بالطيران المسير هدفا حيويا بالجولان المحتل

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

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